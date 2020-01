Ceccarini: “Futuro Ghoulam e Llorente? Vi do una notizia certa”

Secondo Ceccarini, il Napoli ha sistemato il centrocampo con l’acquisto di Demme e Lobotka, per l’estate si è chiuso col Verona per Rrahmani e c’è accordo per Amrabat. Ceduto Gaetano, arriverà anche la cessione di Tonelli quindi con questo scenario il futuro di Ghoulam e Llorente è rimanere in azzurro fino a giugno.

Futuro Ghoulam e Llorente, al Napoli fino a giugno

Il giornalista di Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini nel suo editoriale ha scritto anche del Napoli e del futuro di Ghoulam e Llorente:

“Il Napoli con Demme e Lobotka ha in pratica sistemato il centrocampo. Per l’estate Giuntoli ha chiuso con il Verona l’affare Rrahmani e ha già un accordo con il club gialloblù per Amrabat. Non c’e ancora intesa con il giocatore ed è per questo che su di lui si sono inserite Inter e Fiorentina. I viola tra l’atro sono molto interessati anche a Kumbulla, che però ha una valutazione superiore ai 20 milioni di euro. Tornando al Napoli, dopo Gaetano alla Cremonese, arriverà anche la cessione di Tonelli per il quale la Sampdoria è in pole position. Salvo clamorosi colpi di scena il futuro di Ghoulam, è restere fino a giugno cosi come Llorente”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sky – Napoli-Fiorentina, probabili formazioni: Gattuso decisione definitiva per Demme e Lobotka

Calciomercato Napoli – De Laurentiis riconsidera lo scambio Llorente-Politano

Mertens ha deciso, prima il record poi il futuro in Spagna

Cammaroto: ”Tra poco il terzo acquisto del Napoli, spunta Masuaku”

Antonio Insigne squalificato per quattro giornate

ULTIM’ORA – Maxi offerta per Kalidou Koulibaly, i dettagli

Calciomercato Napoli – Rrahmani firma per il contratto, a breve l’ufficialità

Ufficiale – Juventus, il Dott. Agricola chiude i rapporti con la società

Serie A – Partite in streaming, quindici siti “pirata” oscurati

Calendario Napoli, Gattuso spera in febbraio

Insigne nel mirino: imbrattato striscione in suo favore

Ufficiale : Napoli-Lazio a 10€, promo a 5€ acquidando anche Napoli-Juve

CONTENUTI EXTRA

Pfas in Veneto: è un’emergenza sanitaria e ambientale

Tutte (ma proprio tutte) le bufale di Goop, il sito di Gwyneth Paltrow

Loading... Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri