Cagni duro: “Napoli squadra che non ha personalità! Possesso palla da dietro, inutile che senso ha?”

L’allenatore Cagni ha espresso un duro commento sul gioco che sta facendo il Napoli e sulla squadra che mostra di non avere personalità. Riguardo il gioco del possesso palla da dietro, suggerisce di non praticarlo in quanto non ci sono giocatori in grado di farlo è solo rischioso.

Il commento di Gigi Cagni sul gioco del Napoli

Gigi Cagni allenatore ed ex difensore italiano è intervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato:

“Il Napoli è una squadra che non ha personalità. Nel Napoli non c’è chi comanda, anche Koulibaly ha dimostrato questo. Il leader sei tu, parlo dell’allenatore, ed allora devi dare serenità. Non so se convenga fare questo possesso da dietro, io non lo farei oggi. Lo fai se hai giocatori in grado di farlo. Non credo che ci siano statistiche in cui si dica che fare questo possesso palla da dietro sia un vantaggio. Quando la squadra è serena e tranquilla puoi fare quello che ti pare, oggi devi rischiare il meno possibile”.

