Douglas Costa rientra in infermeria, addio 4-3-3 per Sarri

“Come ammettere l’evidenza: “Douglas Costa al livello muscolare è fragile”, ha dovuto dire Maurizio Sarri dopo la tempesta veronese che ha spazzato via anche il brasiliano. Oggi, dopo gli accertamenti diagnostici, ha scoperto che il brasiliano non ci sarà in Champions a Lione ed è in dubbio per l’Inter: “la lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra” lo terrà fermo circa 15 -20 giorni. Nel pomeriggio le parole del brasiliano sui social:

Nelle parole del post-gara sabato il tecnico ha quasi alzato le braccia in segno di resa: i muscoli del brasiliano, evidentemente, non danno affidabilità su un periodo medio-lungo. Contro l’Hellas il numero 11 si è fermato nel secondo tempo: nulla di davvero grave, semmai a preoccupare è lo storico dei guai di Costa da quando è a Torino. Difficile per la Signora immaginare se stessa in maniera duratura con Douglas titolare: in tre stagioni ha saltato, addirittura, 39 partite. E pazienza se Sarri per lui farebbe follie: aveva cambiato modulo, rinunciando al trequartista e pure al sublime Dybala di questo periodo. Il 4-3-3, infatti, nasce e cresce assieme a Costa e per questo adesso potrebbe tornare in soffitta.”

