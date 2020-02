De Luca (Il Mattino): “Ecco perchè Gattuso ha sbagliato contro il Lecce”

De Luca: è stato un errore di Gattuso in Napoli-Lecce schierare tutti assieme tanti giocatori che erano assenti da tempo

Francesco De Luca responsabile delle pagine sportive de “Il Mattino”, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva, per parlare del match perso dal Napoli contro il Lecce e degli errori che avrebbe -secondo il giornalista- commesso Gattuso nel match del San Paolo.

Queste le sue parole:

“Per il Napoli è determinante la Coppa Italia, con l’Inter serve un’impresa per riscattarsi. Si pensava dopo le 3 vittorie ad una svolta di Gattuso, invece si sono rivisti i vecchi limiti e difetti: sprechi sotto porta, vuoti in difesa, una squadra che si allunga. La cosa più fastidiosa è che la ricaduta del Napoli c’è stata con il recupero di tutti i giocatori, col Lecce ha giocato una delle sue peggiori partite al netto dell’errore dell’arbitro. E’ stato un errore di Gattuso in Napoli-Lecce schierare tutti assieme tanti giocatori che erano assenti da tempo. La partita di San Siro di Coppa Italia è durissima ma il Napoli non può più sbagliare”. Conclude De Luca.

