Barbano (CdS): “Napoli, Ancelotti ha rotto il giocattolo. Gattuso gioca come una provinciale”

Barbano: Gattuso gioca alla giornata, come una provinciale, con spirito ed ardore, ma non basta se non riesci a dominare il Lecce in casa, se sei incapace di essere padrona del gioco

Alessandro Barbano, vicedirettore del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per parlare di Ancelotti, Gattuso e del Napoli.

Queste le sua parole:

“Gattuso parla di paura? Non vuol dire niente, serve a non spiegare le ragioni di una squadra, il Napoli, che si è smarrita perché non ha più schemi, è lunga, scoordinata in difesa. Ha fatto partite coraggiose ma se contro una squadra come il Lecce non metti gli attaccanti davanti al portiere non è più la squadra di prima, Ancelotti ha rotto il giocattolo tatticamente senza riuscire a costruire un alternativa. Gattuso gioca alla giornata, come una provinciale, con spirito ed ardore, ma non basta se non riesci a dominare il Lecce in casa, se sei incapace di essere padrona del gioco”. Conclude Barbano.

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts