Mario Sconcerti:” Se il VAR li corregge gli arbriti fanno meno carriera”

Gli arbitri hanno le classifiche

Nel cordo del programma Marte Sport Live, il noto giornalista Mario Sconcerti ha cercato di dire la sua su quanto successo ieri nel corso di Napoli-Lecce. Ecco le sue parole: “E’ possibile che il Napoli vada avanti con questi alti e bassi, le stagioni finali di un ciclo sono esplosive, senza continuità. La squadra che sfiorò lo Scudetto non esiste più, è abituata ad un tipo di gioco che non può permettersi, non può restare tutta la gara nella metà campo avversaria in un campionato dove le squadre di secondo piano sono cresciute e tutte sanno palleggiare e sono organizzate. Devi avere qualcosa di più per batterle e per fare qualcosa in più, dopo mezz’ora, hanno poi sbagliato. Fermo restando che il rigore c’era, bisognerebbe cambiare il regolamento e dare meno discrezionalità all’arbitro che per regolamento può fare a meno del VAR se lo ritiene giusto. Poi c’è una classifica delle correzioni, più vieni corretto e meno carriera fai”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Varriale:”Giuia presuntuoso, inacettabile per un arbitro giovane”

Pavoletti, che dramma! Nuovo infortunio al ginocchio

Mercato Napoli, tanti soldi spesi ma pochi incassi

Classe arbitrale sotto attacco, le polemiche continuano

Lecce, il Presidente Damiani: “Su Milik era rigore, il contatto c’è”

Ultras Curva B: “Siamo stanchi, allo stadio non entreremo più”

Focus rigori a favore, al Napoli ne mancano ben 15!

CdA Napoli, cifre in rialzo: in Serie A nessuno come De Laurentiis, i familiari e Chiavelli!

Boggi: “Nicchi, pericolo ventennio come con Mussolini”

L’ex arbitro Bergonzi: “Giua richiamato dal Var, aveva l’obbligo di rivedere l’azione!”

Napoli penalizzato dalla classe arbitrale: se ne parla a Radio Marte

Pistocchi: “Napoli penalizzato dalla classe arbitrale! Mancano 12-13 rigori in questo campionato!”

Napoli, Lobotka bocciato: “Passeggia in mezzo al campo”

UFFICIALE – Napoli e Kappa rinnovano per altri due anni

Arbitraggio presuntuoso, il rigore c’era. Giua non covince.

Top & Flop – Napoli-Lecce, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Le pagelle – Il Lecce e l’arbitro fermano il Napoli

Arbitraggio presuntuoso, il rigore c’era. Giua non covince.

Giuntoli a Sky: “L’arbitro poteva andare a rivedere l’azione. E’ inaccettabile!”

Liverani:”Napoli forte, noi con coraggio. Per la salvezza ci siamo”

CONTENUTI EXTRA

Maltempo: forti venti al Centro-Nord

La canzone che Diodato avrebbe dedicato a Levante è “Cretino che sei”