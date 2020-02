Fassone: ”De Laurentiis presidente illuminato, Inter forte ma il Napoli ce la può fare!”

Fassone: l’Inter è l’avversario buono per fare bene al Napoli e recuperare coraggio, ma l’Inter adesso è forte

Marco Fassone, dirigente sportivo italiano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Inter e Napoli.

Queste le sue parole:

SU GATTUSO

“Gattuso spero tiri il Napoli fuori da questo momento. Lui è capace di compattare i gruppi che appaiono sbandati. La società gli è stata vicina perchè gli ha dato giocatori che servivano nei punti critici.

Sappiamo che il Napoli quest’anno è in un punto del ciclo di vita critico spero che si sappia valutare il lavoro di Rino anche tenendo conto di questo. Nelle partite che sulla carta sono difficili il carattere viene fuori, c’è determinazione.

FASSONE SU INTER – NAPOLI

L’Inter è l’avversario buono per fare bene al Napoli e recuperare coraggio, ma l’Inter adesso è forte. Io penso che ci siano delle dinamiche interne allo spogliatoio, alcuni ragazzi che non sanno cosa faranno in futuro, e una serie di cose irrisolte che si trascinano.

Difficilmente queste cose possono contribuire a dare la compattezza per arrivare agli obiettivi. Nelle grandi gare queste cose si dimenticano ed esce la grande classe.

DE LAURENTIIS PRESIDENTE ILLUMINATO

Alcuni presidenti ”illuminati” hanno ottenuto i risultati più importanti, lasciamo stare la Juve, ma il presidente del Napoli, della Lazio e dell’ Atalanta si dedica con passione alla sua creatura. Hanno raggiunto eccellenti risultati sportivi ed economici. Io sono fiducioso e credo che De Laurentiis metta a posto la macchina. Ci può stare che dopo 15 anni di cavalcata ci sia un anno un po’ così”. Conclude Fassone.

