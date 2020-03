Il Chelsea vuole riportare Boga a Londra: può esercitare la clausola di recompra. Le cifre

Il Chelsea vuole riportare Boga a Londra: a fine stagione può esercitare la clausola di recompra. Le cifre

Calciomercato Napoli – Il Chelsea vuole riportare Jeremie Boga a Londra. L’attaccante del Sassuolo, è uno degli obiettivi del Napoli e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli da diversi mesi. Intanto, il Chelsea a fine stagione può esercitare la clausola di recompra per riportarlo in Premier League.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano inglese Daily Mail, i Blues starebbero infatti pensando di riportare a Londra il calciatore ivoriano che è esploso in questa stagione. Numeri importanti per il classe 1997 in Serie A: otto gol e quattro assist finora con la maglia dei neroverdi alla guida di Roberto De zerbi. Il Chelsea ha la possibilità di tagliare tutti i club fuori dalla corsa per Boga esercitando a fine stagione una clausola di recompra da circa 14 milioni di euro. Il Napoli potrebbe restare dunque beffato, ma anche decidere di investire lo stesso sul calciatore andando a trattare con il Chelsea.

Boga-Napoli, le parole dell’attaccante su un ritorno al Chelsea

Il Chelsea? Quando ero lì, c’erano Willian, Hazard e Pedro. Quando c’era Mourinho, c’era Salah. Un sacco di esterni forti, perciò nella mia mente c’era l’idea che se non avessi avuto spazio per giocare, allora sarei andato in prestito per migliorare, e magari tornare un giorno”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rinnovi Napoli – E’ il turno di Piotr Zielinski

Scontro Adl-AIC sul tema allenamenti

FilmAuro – LA SSC Napoli copre quasi tutto il fatturato

Kalidou Koulibaly pronto a restare in azzurro

Moggi:”Altro che potere, ringraziate chi ha fatto vincere un mondiale”

Serie A, si va verso il blocco degli stipendi

De Nicola:”Per battere il virus bisogna restare a casa”

Amburgo – L’esperto tedesco: “Il calcio non ripartirà questa stagione”

Tragedia per Emmanuel Badu: la sorella uccisa in Ghana

CONTENUTI EXTRA

De Luca, rischio è che conteremo morti