Coronavirus, a Bergamo ancora i mezzi dell’esercito in strada

Bisogna trasferire 70 bare fuori città

Non accenna a placarsi l’emergenza coronavirus in Italia, con la Lombardia che in questo momento è la Regione con più difficoltà. Come riportato dal Corriere della Sera anche oggi a Bergamo, la città più colpita in Italia, ci sono i camion dell’esercito che avranno il compito di trasferire 70 feretri in altre regione per la cremazione dal momento che il cimitero cittadino è saturo. Ecco un passaggio dell’articolo pubblicato sull’edizione in edicola oggi: “Bergamo assisterà dunque a un nuovo, drammatico corteo dei mezzi, come quello della sera del 18 marzo scorso, con le bare dei propri cari per i quali non è nemmeno stato possibile organizzare un funerale, perché le regole per contrastare la diffusione del coronavirus li vietano”.

Tutta la redazione di forzAzzurri. net esprime massima solidarietà e vicinanza a tutta la comunità Bergamasca, con l’augurio che tutto possa finire il prima possibile. Rinnoviamo l’invito ai nostri lettori di rispettare le indicazioni del Governo Italiano e di restare a casa, solo cosi ne usciremo vincitori da questa battaglia.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ulivieri:”Possibile ripresa a porte chiuse, decideranno i medici”

Ultras, il film scatena polemiche nel mondo del tifo organizzato [FOTO]

Neymar scappa in Brasile e non risponde più al Psg

Gabbiadini:”Corona virus sottovalutato, tifiamo per i medici”

L’appello del Prof. Ascierto ai campioni dello sport

Maksimovic – Tutto tace da tre settimane per il rinnovo

La Gazzetta punge Adl – Trasformi le multe in beneficenza

Rinnovi Napoli – E’ il turno di Piotr Zielinski

Scontro Adl-AIC sul tema allenamenti

FilmAuro – LA SSC Napoli copre quasi tutto il fatturato

Kalidou Koulibaly pronto a restare in azzurro

Moggi:”Altro che potere, ringraziate chi ha fatto vincere un mondiale”

Serie A, si va verso il blocco degli stipendi

CONTENUTI EXTRA

De Luca, rischio è che conteremo morti

NBA, Pau Gasol pronto a lasciare?