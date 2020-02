Inter-Napoli, le probabili formazioni: Mertens dal 1′, torna Manolas

C’è da voltare subito pagina in casa Napoli visto che mercoledì c’è la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter al San Siro, ultimo obiettivo stagionale degli azzurri. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica.

Gattuso farà sicuramente un po’ di turnover: Manolas rientrerà in difesa probabilmente al posto di Maksimovic, in porta Meret potrebbe vincere il ballottaggio con Ospina. In mediana l’allenatore dovrà valutare le condizioni di Allan e Fabian, rimasti a riposo contro il Lecce e quindi pronti a rientrare dal primo minuto. Nel tridente Callejòn scalpita per una maglia da titolare, così come Mertens che potrebbe giocare al posto di Milik

