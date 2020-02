La Russa: ”Napoli-Inter a porte chiuse? Trovare una decisione che metta tutti sullo stesso piano”

La Russa: Juventus-Inter? Una vergogna rinviarla, non a caso l’hanno chiesto solo una delle due squadre. Lotito? L’ho sentito, è arrabbiato. Né lui né l’Inter sono stati interpellati

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ignazio La Russa, senatore.

Queste le sue parole:

SUL RINVIO DI JUVENTUS – INTER

“Una vergogna rinviare Juventus-Inter, non a caso l’hanno chiesto solo una delle due squadre. Capisco che la Juve è in un momento difficile, non me la prendo con loro che fanno i loro interessi, ma con chi ha deciso. Voglio ricordare che quelli della Juve sono andati in Francia a vedersi il Lione, una stupidaggine infinita.

LA RUSSA SULLA PSICOSI PER IL CORONAVIRUS

La psicosi c’è, ognuno si tappi in casa, chiudiamoci come ai tempi della peste vietando qualsiasi contatto. Non può essere rinviata all’ultima domenica, il 13 maggio. Ho parlato con Lotito, sia Inter che Lazio sono arrabbiati per la situazione: non sono stati interpellati per la decisione. Propongo di far giocare tutto tra una settimana e di allungare il calendario. La proposta dell’Inter club Parlamento è se c’è questa problematica, di far slittare il campionato. Giocare a porte chiuse”.

SU NAPOLI – INTER

”Napoli-Inter? Bisogna trovare una decisione che metta tutti sullo stesso piano. Attualmente sono in un bar, con 40 persone, perché al bar non posso rischiare ed allo stadio sì? E’ a mio rischio e pericolo”. Conclude La Russa.

