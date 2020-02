Napoli, con il Brescia Allan può tornare titolare

I colleghi dell’edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione in merito a quanto accaduto tra Allan e Gattuso:

“Ho sbagliato. Chiedo scusa”. Si può sintetizzare così il pensiero di Allan, che ieri mattina ha incontrato Gattuso per la prima volta dopo l’esclusione punitiva di Cagliari. L’allenatore del Napoli non aveva utilizzato mezze misure sabato. “Non mi piace come si allena, non voglio gente che passeggia in campo..”.

Il contrasto era esploso nel corso della rifinitura. Allan ha capito che non avrebbe giocato e non ha gradito la scelta dell’allenatore che ha risposto in maniera forte allontanandolo dal campo prima degli altri. Le regole di Gattuso sono uguali per tutti. Per qualsiasi informazione rivolgersi a Dries Mertens, richiamato dall’allenatore nel corso del suo primo allenamento al centro tecnico di Castel Volturno. Un gesto, quello di Gattuso, apprezzato dal gruppo e compreso dallo stesso attaccante belga, adesso tornato protagonista. Segnali chiari di una direzione comune da prendere per voltare pagina. Allan ha imparato la lezione e lo ha dimostrato sul campo: ha lavorato da solo domenica e poi anche ieri con tutto il gruppo. Il colloquio con Rino Gattuso e il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, è stato breve ma intenso. Allan ha capito di aver sbagliato e ha fatto ammenda. Il tecnico ha apprezzato la sua voglia di ritornare in campo al più presto per offrire un contributo importante alla rimonta in campionato. « Da parte mia non ci sarà alcun rancore», aveva avvisato Gattuso, molto soddisfatto dal rendimento di Allan nel corso della seduta del lunedì mattina. Il brasiliano ha convinto tutti. Sarà sicuramente convocato per Brescia, poi ovviamente toccherà a Gattuso decidere se schierarlo titolare ( per far rifiatare uno tra Fabiàn e Zielinski) oppure no.

