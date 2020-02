Napoli, il Barcelona ha preso un nuovo attaccante: ci sarà contro gli azzurri

Il Barcellona ha avuto il via libera dalla Federcalcio spagnola per acquistare un attaccante in sostituzione dell’infortunato Ousmane Dembélé. Il club blaugrana, a sorpresa, ha deciso di andare su Martin Braithwaite, attaccante danese di proprietà del Leganes. L’agente del giocatore, Ali Dursun, sarebbe in città per discutere del trasferimento del giocatore. Lo riporta RAC 1. In attesa il Napoli che proprio tra una settimana sfiderà gli spagnoli per l’andata degli ottavi di Champions League.

