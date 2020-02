Auriemma: “Gattuso fa di testa sua, non era facile mettere in sesto una squadra fatta a brandelli”

Nel corso di Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato del momento del Napoli dopo la vittoria di Cagliari: “Rino ha deciso di fare di testa sua, non ci sono più alibi per nessuno, gioca chi ha voglia e sta meglio, al di là del nome, ed i risultati stanno arrivando. Servono anche le maniere forti. Senza voler esaltare più di tanto Gattuso, ma il lavoro lo stiamo vedendo tutti e non era facile prendere una squadra ridotta a brandelli e dare un’organizzazione di gioco ed una compattezza per non prendere gol”.

