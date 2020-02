Napoli, Corbo: “Allan si allenava così da un anno, voleva andare al Psg”

Nel suo consueto editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo affronta così la situazione relativa ad Allan: “Gattuso lo lascia a casa risparmiandogli il viaggio a Cagliari. Se è stanco, si fermi pure. Con brutale franchezza rivela tutto. Non copre quello che diventa un altro spiacevole caso nella carriera di Allan, lo stesso che aveva smesso di infilare la tuta e allenarsi quando si sentiva già a Parigi nel Psg per una cifra che si sarebbe poi rivelata solo una utopia. Da allora il Napoli è sconvolto negli equilibri interni. Comincia in quel terribile gennaio 2019 la sindrome dell’altrove, un pensiero segreto e lacerante che porta i giocatori ad immaginarsi già in altre città”.

