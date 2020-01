Napoli, senti Lotito: “Sconfitta ingiusta, tra scivolone di Immobile e gol annullati. E’ stata una vittoria immeritata”

Claudio Lotito, numero uno della Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Rai 2 nel corso del Tg2 Italia. Queste le sue parole.

“Compleanno? È stato festeggiato con grande soddisfazione. Coreografia, location di Castel Sant’Angelo ed il francobollo. Coronato da una serie di risultati sportivi importanti, e soprattutto l’aver risvegliato, dopo aver acquisito un negozio al centro di Roma, il senso di appartenenza e l’orgoglio di essere laziali.

Contro il Napoli, un risultato ingiusto dal punto di vista sportivo, avremmo sicuramente meritato di non perdere. Sul rigore lo scivolone di Immobile, tutta una serie di gol annullati, pali, traverse. La Coppa Italia è stata per noi sempre un punto di riferimento. Supercoppa? Siamo partiti con dei pronostici sfavorevoli, loro volevano rifarsi dopo il risultato in campionato”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ospina: “Contro la Juve gara importante, abbiamo le qualità per vincere di nuovo!”

SSC Napoli, il report da Castel Volturno: ci sono buone notizie!

Mercato Napoli, Cammaroto: ”Le ultime in entrata ed in uscita!”

Calciomercato Napoli – Mai speso così tanto nell’era De Laurentiis

Bruscolotti: “Mi auguro che Sarri venga accolto bene”

Politano – Incontro terminato a Milano, le ultime

Da Roma accusano: “Manolas ha irritato i giocatori della Lazio”

ULTIM’ORA Sky – Nuovo incontro Giuntoli-agenti Politano: vicina la fumata bianca

Da Roma accusano: “Manolas ha irritato i giocatori della Lazio”

Calciomercato – Prossime ore decisive per Politano al Napoli

Calciomercato – Tonelli ancora non conosce il suo futuro

FOTO – Immobile, frecciata nella storia su Instagram: con chi ce l’ha?”

Alvino: “Situazione infortunati in casa Napoli: non ci sono buone notizie”

CONTENUTI EXTRA

Isola dei Famosi: il nuovo inviato al posto di Alvin potrebbe essere Can Yaman

Ville e Ferrari a furbetti del Reddito

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri