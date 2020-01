Napoli, il Psg torna di moda per Allan: i dettagli

Non solo l’Inter, Allan piace anche ad altre squadre. Alla carica sembra pronto a tornare il Paris Saint Germain, che proprio un anno fa stava per strappare il 5 brasiliano al Napoli per una cifra mostruosa vicino ai 100 milioni di euro. Alla fine non se ne fece nulla, per sfortuna forse di tutte e tre le parti.

Adesso il prezzo di Allan è calato vertiginosamente, ed è per questo motivo che i francesi non hanno smesso di seguirlo. Vedremo quali potrebbero essere i prossimi sviluppi.

Fonte TuttoSport.

