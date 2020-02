Napoli-Lecce, Gattuso in sala stampa:”Koulibaly gioca, voglio il veleno”

Le parole del tecnico nel corso della conferenza stampa pre-gara

Di seguito riportiamo le dichiarazioni di Gattuso alla viglia dell’importate sfida di domani contro il Lecce:

“Domani è una partita trappola, non sono frasi fatte. Se domani non giochiamo come fatto con Lazio e Juve è dura. Se il Lecce ci comincia a palleggiare in faccia, come fa spesso agli avversari, sarà una gara molto difficile. Loro giocano a viso aperto, fanno male e lo hanno dimostrato contro Inter e Juve. Dobbiamo preparare bene la partita mentalmente. Voglio vedere la stessa cattiveria delle ultime partite.

Come sta il gruppo? Noi abbiamo quattro difensori centrali e se stanno bene Di Lorenzo torna al suo posto. Poi abbiamo tre terzini, uno a sinistra, e anche loro si giocano due maglie alla pari dei centrali. Il discorso vale per tutte le posizioni. Sicuramente Koulibaly domani giocherà dal primo minuto. Il resto lo valutiamo domani.

Se ho sentito De Laurentiis per parlare del mio futuro? Oggi non ha importanza. Non mi sembra nemmeno il caso di parlare del mio contratto, che è da un anno e mezzo con opzioni. Ma ora devo solo pensare a far crescere questo gruppo e garantire risultati.

La gara contro la Sampdoria? Noi dobbiamo muoverci, creare linee di passaggio, dare la possibilità al compagno di muoversi. Poi non dobbiamo impaurirci. Questa squadra si conosce bene da tanti anni ma da tempo offre la sensazione di poter pagare un episodio. Dobbiamo migliorare su questo aspetto, su un certo tipo di calcio. Le decisioni si prendono da squadra. A volte si può decidere di impostare, altre di giocare sulle seconde palle. L’essenziale è prendere queste scelte da squadra e leggere le situazioni di volta in volta.Sento il Napoli più mio? Io sono contento di quello che si fa durante la settimana, per l’impegno che ci mettono, per la quotidianità. Questa è una squadra che recepisce ogni stimolo, ha voglia di stare in campo. Il più grande lavoro fatto sin qui è stato quello di non perdere giocatori per infortunio, visto che abbiamo fatto tanto lavoro dal punto di vista fisico. Ogni giorno mi assicurano grande disponibilità e di questo sono felice. I complimenti vanno fatti a questi ragazzi qui”.

Un parere su Politano? Si tratta di un giocatore forte, che ha piede, tecnica e velocità. Può darci una grandissima mano. Ha qualità differenti da Callejon, ma sono due grossi giocatori. Abbiamo tante alternative in tutti i ruoli, non solo sul binario di destra in attacco.

Il centrocampo ora è un punto di forza? Sono giocatori funzionali, come piacciono a me. La mezzala deve andare dentro e Elmas lo ha dimostrato lunedì scorso a Genova. Sono contento dei giocatori, non solo del centrocampo. Qualcuno sta avendo meno spazio ma sono contento di avere difficoltà nello scegliere chi far giocare dal primo minuto. Ogni componente della rosa deve dare tutto, sempre. Dire a chi non va in campo di impegnarsi lo stesso non è semplice ma fa parte del nostro lavoro.

Il dualismo Ospina-Meret? Da quando sono arrivato sembra, ascoltandovi, che io ce l’abbia con Meret. In passato Meret aveva giocato il 60 per cento delle partite e Ospina il 40 per cento. L’unico problema è che Giuntoli e il presidente hanno comprato tre portieri forti, perchè anche Karnezis lo è. Chi vedo meglio, gioca. Merete è importante ma io non faccio scelte per antipatia o simpatia: le faccio per il bene della squadra”.

Mazzola ha detto che avrebbe puntato su Gattuso all’Inter? Non ci casco su queste robe, vivo questo mondo da troppi anni. Da giocatore mi dicevano che avevo ferri da stiro al posto dei piedi. Io non mi gaso quando mi fanno complimenti e non mi deprimo quando non me li fanno. Mi diverto a fare questo lavoro, soprattutto quando guido gli allenamenti. Il resto non mi piace tanto.

Come migliorare la sicurezza psicologica? Semplicemente dobbiamo giocare da squadra. Per me significa correre a mille all’ora con una sola testa. I difensori devono accorciare la squadra, i centrocampisti devono metterci una pezza quando perdiamo palla, gli attaccanti devono muoversi sempre. Ma dobbiamo farlo con continuità, per 60-70-80 minuti.

Fabian e Allan? Fabian ha fatto poco negli ultimi 10 giorni. Ha avuto sempre febbre a 39-40 ma non è al cento per cento. Allan si allena da quattro giorni, ieri ci ho parlato, oggi ci parlo di nuovo e voglio sentire con le mie orecchie che i giocatori stanno bene. Anche Allan ce la sta mettendo tutta per recuperare la condizione fisica.

Come si affronta il Lecce? Faccio i complimenti a Liverani, ha fatto già un miracolo con la Ternana: è giovane e preparato, molto furbo, in ogni stadio provano a giocare. Da anni sta facendo un gran lavoro. Sa di calcio e ne sa tanto, fa giocare bene le sue squadre. Per questo domani non dobbiamo perdere la testa. Dobbiamo essere bravi a tenere botta”.

La brutta gara contro la Fiorentina? Dove possiamo arrivare? In quella partita abbiamo toccato il fondo, è stata una prestazione imbarazzante a livello di voglia, non tecnico. Abbiamo la consapevolezza di essere una squadra forte, ma dobbiamo preparare ogni partita con la massima importanza. Oggi valiamo 30 punti, tutti. Insigne ha detto che abbiamo fatto i danni, ma i danni li abbiamo fatti tutti. Io da quando sono arrivato, Lorenzo con i suoi compagni. Per questo oggi non possiamo permetterci di guardare alle prossime 7-8 partite. La cosa più bella è aver riacceso l’entusiasmo in città. Ora il ferro è caldo e dobbiamo batterlo, pensando partita dopo partita ma consapevoli del fatto che se lavoriamo da squadra siamo forti e possiamo fare molto di più di quanto fatto sin qui.

Contro la Samp si poteva pareggiare? Non ho pensato al punto, il 2-2 sarebbe stato come una sconfitta, una mazzata difficile da recuperare. Come giocare domani? Ai ragazzi non devo trasferire nulla, il fatto che non possiamo sottovalutare questo avversario è oggettivo. Non dobbiamo innervosirci, dobbiamo rispettarli. Siamo in sala video 3-4 giorni a settimana, anche i giocatori lo sanno. Non hanno grandi nomi ma vanno affrontati come se fossero una grande squadra”.

Lozano? Il ragazzo sta lavorando, da parte mia ci deve essere la bravura di continuarlo a farlo lavorare. Sta a me dargli la possibilità di giocare, sta soffrendo perchè non gioca, non ho nulla contro di lui. Secondo me può fare bene a sinistra, ha le caratteristiche per fare qualcosa di diverso. All’inizio lo vedevo a destra, mentre a sinistra mi sta dando maggiori soddisfazioni”.

