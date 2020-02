‘A jucatella – Il derby di Milano e Bayern-Lipsia sotto i riflettori

‘A jucatella – Si prevede spettacolo nello scontro al vertice in Bundesliga e nel derby di Milano

‘A jucatella – I maggiori campionati d’Europa entrano nel vivo della stagione e, questo fine settimana, ForzAzzurri focalizza l’attenzione su due incontri molti importanti per la classifica e per la storia; stiamo parlando dello scontro al vertice in Germania tra Bayern Monaco e Lipsia e del derby di Milano, Inter-Milan, che chiuderà la 23esima giornata del campionato di Serie A. Dopo il fortunato consiglio dello scorso week-end, siamo pronti per un nuovo suggerimento.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Inter-Milan (domenica 09 febbraio ore 20:45)

Il derby della Madoninna arriva alla sua 225esima edizione: 81 successi dell’Inter, 76 del Milan, 67 pareggi. A questo incontro, ci arriva meglio l’Inter, dopo la vittoria di Udine, mentre il Milan non è andato oltre il pareggio casalingo contro il Verona. Nerazzurri secondi in classifica, quindici risultati utili consecutivi (8 vittorie e 7 pareggi) e la difesa meno battuta del campionato, solo 18 i gol subiti; rossoneri sesti grazie anche agli 11 punti conquistati nelle ultime cinque gare disputate.

Il consiglio per questa scommessa

La formazione di Conte riesce a mantenere il passo spedito della Juventus capolista basando il suo gioco soprattutto su una difesa impenetrabile e soluzioni in attacco che fanno capo, spesse volte, alle giocate di Lautaro (che salterà, in ogni caso, il derby per squalifica) e Lukaku. Il Milan di Pioli, complice l’assenza di Ibra, non è andato oltre l’1-1 contro il Verona ed è “costretto” a non lasciare punti ai cugini per non perdere terreno dalla zona Europa. Il derby di Milano ha, da sempre, un fascino particolare; l’Inter è superiore, e la classifica lo dimostra, ma il questa partita azzera i numeri della classifica promettendo battaglia sul campo.

ecco il nostro pronostico: GOL + OVER 2,5

Bayern Monaco-Lipsia (domenica 09 febbraio ore 18:00)

E’ il big match di giornata. All’Allianz Arena di Monaco va in scena lo scontro al vertice che potrebbe decidere la Bundesliga. Il Bayern ha conquistato la vetta della classifica dopo l’ultima partita vinta (sesta volta di fila) contro il Magonza. Nel Lipsia si è inceppato qualcosa dopo l’addio di Demme, giocatore di qualità e sostanza che metteva ordine in mezzo al campo; un pareggio e una sconfitta è lo score del Lipsia dopo le ultime due gare di campionato.

Il consiglio per questa scommessa

Il Bayern ha ingranato la marcia più alta e adesso viaggia spedito. La squadra allenata da Hans-Dieter Flick ha il miglior attacco e la miglior difesa ed è pronta a sferrare il colpo di grazia alla “Bundes”. Il Lipsia, dopo gli ultimi risultati negativi, tra campionato e Coppa di Germania, tenterà di fare risultato in casa dei bavaresi per non perdere ulteriore terreno in classifica. Partita aperta ad ogni risultato con due squadre che, grazie al rendimento dei loro bomber, Lewandowski 22 gol e Werner 20, cercheranno in tutti i modi la vittoria.

ecco il nostro pronostico: GOL + OVER 2,5

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• cerca di stabilire un limite di gioco e non oltrepassarlo mai!

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

