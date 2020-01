Napoli – Politano, arriva la Juve al San Paolo ed altro a Radio Punto Nuovo

Schira: Politano non ha ancora detto sì al Napoli, la sua prima scelta è la Roma. Trovando accordo col Napoli costringerà la Roma a pareggiare l’offerta

NAPOLI POLITANO CALCIOMERCATO – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli, del mercato del club azzurro con riferimento a Politano e di altro.

Capuano: “Segnale importante per il Napoli, speriamo ritrovino continuità”

Giovanni Capuano, Radio24: “Segnale per la stagione del Napoli che deve vivere di strappi emotivi. Partita certamente imperfetta, ma il Napoli ha messo in campo qualcosa che non si vedeva da settimane. Finalmente dopo freddo e rapporti difficili anche l’ambiente ha aiutato la riuscita di questa gara. Uno dei tratti che mi ha colpito in questa lunga crisi è l’incapacità di fare una prestazione di livello per più partite di fila.

Questa prestazione l’abbiamo già vista con Inter e Lazio e poi è crollata con la Fiorentina, speriamo che almeno riuscirà a ripetersi. Questione calcio-politica? Nessuna importanza.

Non andrò a votare, Mihajlović ci vive lì, paga le tasse ed è legittimo che faccia il suo endorsement politico per chi preferisce. Tuttavia, ritengo che lo sport e la politica devono essere separati. Credo la Juventus venderà Bernardeschi alla Roma che perde Politano, ma non sono sicuro che quest’ultimo sia in uscita al Napoli, perché la sua preferenza resta la squadra capitolina. Il colpo più importante di questa sessione di mercato sarebbe restituire all’Inter la qualità in più che può rilanciare la corsa scudetto e quindi Eriksen può essere la giusta scossa”.

Schira: “Politano-Napoli? Lui vuole la Roma. Ecco le ultime sul calciomercato in Italia”

Niccolo’ Schira, esperto di mercato: “Politano non ha ancora detto sì al Napoli, la sua prima scelta è la Roma. Trovando accordo col Napoli costringerà la Roma a pareggiare l’offerta.

Il giocatore già è stato ad un passo dal Napoli in passato, ma lui è romano, romanista, finché ci sarà questa possibilità, non cambierà idea. Tonelli? In prestito con obbligo di riscatto, ha già parlato anche con Ranieri. Ghoulam è una situazione complicata, tanti sondaggi, ma nessuno affonda e soddisfa le richieste del Napoli. Per Llorente c’è stato un sondaggio in Inghilterra, bisogna capire un po’. Si parlava di Inter, ma loro vogliono Giroud.

Eriksen? Sarà un giocatore dell’Inter, non ci sono dubbi. Mancano un paio di milioni per l’accordo, ma le sensazioni sono molto positive. La Roma vorrebbe Bernardeschi e Suso in caso saltasse Politano, ma attenzione anche ad Hysaj”.

Chiariello: “Coppa Italia fatta con la tombolella. Napoli, calma gli entusiasmi: siamo in caduta libera in campionato”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “La Coppa Italia è stata costruita in questa perversione di ricerca di soldi della Lega Serie A. La semifinale sarà probabilmente Napoli-Inter e Milan-Juventus, ma è già tutto costruito all’inizio, tutto fatto con la tombolella. Calmi con gli entusiasmi, si è rivista la squadra col cuore, i colpi di Insigne e Demme, ma il Napoli in campionato, in caduta libera, affronta la Juventus”.

Cobolli Gigli: “Sarri non sa perché la difesa prende tanti gol, chi dovrebbe saperlo?”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente Juventus: “Non metto in discussione il Sarri tecnico, come non metto in discussione gli altri tecnici perché ne capisco pochissimo. Dybala e Higuain sono stati quasi cacciati da Paratici che voleva venderli a tutti i costi, per fortuna sono rimasti e quindi adesso è una macchina da gol. Continuo a registrare qualcosa che non funziona a centrocampo ed una debolezza cronica della difesa.

Si subiscono diversi gol, spesso inefficaci, ma possono comunque compromettere il risultato. Il lavoro di Sarri è sicuramente difficile, tutti si passano la palla tranne qualcuno che la trattiene un po’, ma lo stesso tecnico non sa perché la difesa continua a prendere tutti questi gol. Chi dovrebbe saperlo? Certo De Ligt ha fatto due partite di grande livello, peccato aver perso Demiral, ma presto torna Chiellini.

Se la Juventus vince la Champions festeggerò, come festeggiò Moratti per uno scudetto vinto immeritatamente dall’Inter. Napoli? Mi fa paura e mi fa paura la bellezza del calcio. Ho visto gli highlights, ha fatto una partita gagliarda e messo in campo gli attributi e da ciò si vede la bellezza del calcio.

Chi avrebbe mai detto che la SPAL potesse vincere contro l’Atalanta? Chi avrebbe mai detto che la Lazio dopo una serie di vittorie lasciasse le ossa al San Paolo? Proprio perché il calcio è così che piace a tutti. Adesso il Napoli sta entrando in una serie in cui i giocatori prendono condizione di loro e vogliono fare qualcosa. La partita di Napoli-Juventus, con Sarri al San Paolo, sarà molto particolare. Si vedrà la forza caratteriale dei campioni che, da un punto di vista tecnico, ci sono”.

Furino: “Juve abituata a giocare tante partite di seguito. Io prediligo il gioco di tre passaggi ed un tiro in porta”

Giuseppe Furino, ex Juventus: “Il Napoli ha vinto una partita difficile ed importante. Peggior viatico per la Juventus? No, la Juve è abituata a giocare, sono le altre squadre che trovano gli alibi dei troppi impegni.

Ogni tanto ci sta accusare un po’ di fatica, ma una partita ogni tre giorni c’è la possibilità di recuperare le risorse fisiche. Il tempo di gioco che pratica Sarri è fatto di tic-tac, tanti passaggi. Ho vissuto in un altro periodo, in cui c’era l’accortezza di non prendere gol e in un certo periodo ho giocato anche con il libero. Tanti accorgimenti tattici che prevedevano di non prendere gol.

Si pensava che prima o poi il gol sarebbe stato fatto, oggi c’è un pensiero diverso, può capitare che si prendano diversi gol. Avrei preferito Allegri? Io sono tifoso, mi interessa poco chi c’è sulla panchina. Non ho mai fatto l’allenatore, ma il mio pensiero è tre passaggi ed il tiro in porta.

Oggi i tecnici tendono a far portare avanti la palla, fare tanti passaggi, non lo giudico, ma l’importante è che la squadra porti la partita a casa. Pietro Anastasi? E’ stato un grande calciatore, un’ottima persona. Devo dire che durante la nostra gioventù siamo stati un po’ egoisti, arrivati ad essere antagonisti in tante cose, ma ho conosciuto il vero Anastasi quando ci siamo ritrovati dopo il calcio giocato, siamo diventati amici. Da giocatore non ho mai creduto nell’amicizia, volevo che Bettega e Anastasi giocassero sempre perché mi garantivano sicurezza, due giocatori bravissimi”.

Calzona: “Gattuso allenatore di spessore, ha ereditato una situazione difficile ed imprimere subito la sua idea”

Francesco Calzona, ex vice Sarri: “Sono con De Zerbi e spero di tornare in tempo per vedere Napoli-Juventus, altrimenti dovrò registrarla e guardarla con calma. Dopo la vittoria con la Lazio, si deve dare continuità e fare una prestazione di livello contro la Juventus.

Cosa non funziona nella fase difensiva della Juventus? È difficile giudicare da fuori, perché non si conosco i giocatori. Sarri sicuramente sa quali sono i problemi e li risolverà. Gattuso? Ha dimostrato col Milan di essere un allenatore di spessore. Non conosco la sua metodologia, ma ha ereditato una situazione difficile e ha dovuto dare subito una scossa. Un po’ di tempo per risollevare la situazione gli va dato. Ha dimostrato col Milan di sfiorare la Champions League con un organico non alla pari di quello attuale”.

Chiariello: “Segnali importantissimi, ma il guado è da attraversare”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Mi piace a volte cercare di eliminare da me stesso quello spirito tifoso che annebbia i giudizi. È faticoso andare controcorrente, ma devo farlo: successo estremamente importante, una speranza per l’Europarlamentare League, però se Gattuso avesse perso anche questa non avrebbe più avuto un futuro napoletano. Demme subito calato nel cuore napoletano, Insigne grande capitano, tifosi tornati e grande feeling, detto questo, non è successo niente: il campionato riparte. Arriva la Juventus al San Paolo e rischiamo la 5ª sconfitta in 6 partite. Abbiamo dato segnali importantissimi, ma il guado è da attraversare”.

