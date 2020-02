Napoli, pronta la staffetta tra Milik e Mertens con Brescia e Barcelona

Dries Mertens e Arkadiusz Milik. I due attaccanti del Napoli hanno numeri importanti. Milik è a quota 9 gol in 14 partite di Serie A e Mertens a 5 gol in 6 partite di Champions League. Come riporta Il Mattino, nel 2020 la tendenza sembrava essere tutta in favore del polacco, invece Mertens è tornato a disposizione di Gattuso e in ottima forma.

Milik e Mertens sono i due opposti che si attraggono nel 4-3-3 di Gattuso, dove solo uno può trovare spazio dal primo minuto. Brescia e Barcellona in pochi giorni, possibile che in entrambi match ci sia la staffetta dei due calciatori. Uno titolare in Serie A e uno in Champions League. Milik a inizio settimana si è allenato poco a causa di un po’ di febbre, ma già nella giornata di ieri ha sostenuto l’intera seduta con il gruppo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fedele su Gattuso:”Cambio modulo sbagliato, Demme non doveva uscire”

Modugno:”Il calcio del Napoli più efficace in trasferta”

Calciomercato – Napoli, l’idea Jeremie Boga è concreta

Gattuso:”Dobbiamo arrivare ai 40 punti. Mertens? Fenomeno”

Ultim’ora – Mertens e Napoli, c’è la volontà di rinnovare

Mario Giuffredi: “Hysaj tornerà presto in campo, Ancelotti lo stava massacrando”

Gattuso? Se vincesse la Coppa Italia si creerebbero i presupposti per una carriera alla Inzaghi

Iezzo: ”Gattuso? Forse è la prima volta che un allenatore dice in pubblico quello che pensa”

Allan escluso dalla trasferta di Cagliari: Alvino svela un retroscena!

Benevento, Vigorito: “Non potrei rifiutare una collaborazione con il Napoli. Ci ispiriamo al modello Atalanta”