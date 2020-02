Napoli, Pazienza: “Gli azzurri si comportano sempre bene con le grandi. Demme? Mi piace molto”

Michele Pazienza è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Io dico che il Napoli ha tutto per buttare il Barcellona fuori dalla Champions. Con le grandi riesce a rispondere mentre le difficoltà le ha con le squadre medio piccole. Contro le grandi risponde sempre in modo positivo e sicuramente potrà farlo anche con il Barcellona. Demme? Sta dando tanto al Napoli. Non lo conoscevo bene. Dà equilibrio e detta i tempi della squadra. Ottimo acquisto. Demme riesce ad abbinare le due fasi in modo eccezionale. Fa sia la fase di possesso che di non possesso. In una squadra che lotta per i vertici un giocatore così deve esserci”.

Fonte CalcioNapoli24.

