Tokyo 2020 non si ferma: “Atleti, allenatevi per le Olimpiadi”

Stando a quanto pubblicato dall’edizione online de La Repubblica, Tokyo 2020 pare non curarsi del Coronavirus

Gli organizzatori di Tokyo 2020 esortano gli atleti ad allenarsi per la miglior condizione possibile in vista delle Olimpiadi:

“Nessun passo indietro. L’emergenza Coronavirus non rallenta, al momento, la macchina organizzatrice delle Olimpiadi di Tokyo. Il Cio incoraggia tutti gli atleti “a continuare a prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo nel migliore dei modi”. Dopo la prima riunione per fare il punto sull’emergenza Coronavirus e le possibile ripercussioni sui Giochi della prossima estate, il Comitato olimpico internazionale non arresta la marcia di avvicinamento all’appuntamento a cinque cerchi (24 luglio-9 agosto). “Continueremo a supportare gli atleti, consultando i rispettivi comitati olimpici nazionali – fa sapere il Cio – Restiamo pienamente impegnati per Tokyo 2020 e, con oltre quattro mesi, non è necessario prendere decisioni drastiche in questa fase”.

Per il presiente del Cio Thomas Bach:

“la salute e il benessere di tutti coloro che sono coinvolti nella preparazione dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 è la nostra principale preoccupazione. Sono state prese tutte le misure per salvaguardare la sicurezza e gli interessi di atleti, allenatori e squadre di supporto. Siamo una comunità olimpica; ci sosteniamo a vicenda in tempi buoni e in tempi difficili. Questa solidarietà olimpica ci definisce una comunità”.

“Previsti piani alternativi circa le qualificazioni olimpiche che erano in programma nei prossimi mesi: “Il 53% degli atleti ha già il pass – sottolineano da Losanna il Cio – per il restante 43% il comitato olimpico collaborerà con le federazioni per apportare tutti gli adattamenti necessari e pratici ai rispettivi sistemi di qualificazione. Quelli già assegnati restano agli atleti che li hanno ottenuti”. Se si potranno svolgere si utilizzeranno i tornei che erano già in calendario, il resto si potrà fare in base alle classifiche o risultati già conquistati sul campo. Eventuali revisioni necessarie ai sistemi di qualificazione ai Giochi saranno rese note a inizio aprile.”

