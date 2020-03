Ultime Napoli – Le regole a Castelvolturno ai tempi del COVID-19

Ultime Napoli – I calciatori non pranzano insieme e fanno la doccia a turno, Gattuso parla sul campo

Ultime Napoli – Anche in casa Napoli, in questo periodo difficile, cambiano le regole. Stando a quanto scritto dall’edizione odierna di Tuttosport “La dirigenza segue l’evolversi della situazione, la squadra applica in maniera certosina tutta la profilassi anti-coronavirus. Dopo l’allenamento i calciatori fanno la doccia a turno, non si pranza più insieme, non si fanno più riunioni tecniche quotidiane, tranne una sola volta, prima della partita, con staff tecnico e calciatori all’interno della sala video, rispettando la distanza di sicurezza. Durante la settimana, invece, i video vengono analizzati un calciatore per volta, alla giusta distanza e relativamente alla situazione tattica che interessa all’atleta. Poi, è stato raddoppiato il turno di pulizia quando la squadra è a Castelvolturno, sterilizzando il pavimento con ammoniaca; ci si veste e sveste velocemente all’interno dello spogliatoio, poi Gattuso parla prevalentemente sul campo verde, all’aria aperta”.

