Calciomercato Napoli, De Laurentiis pronto a blindare Di Lorenzo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un appuntamento fissatotra Giuffredi e De Laurentiis per discutere del rinnovo di contratto per quanto riguarda Giovanni Di Lorenzo.

E infine (last but not least) c’è Di Lorenzo, che viene per ultimo ma ovviamente non per importanza, anzi: De Laurentiis e Giuffredi hanno già avuto modo di fissare (assai teoricamente s’intende) un appuntamento, per dialogare, amabilmente, delle varie situazioni, compresa quella dell’esterno arrivato da Empoli nell’estate scorsa e già entrato, sorprendendo chiunque, nel club Italia. Prevenire è sempre preferibile.

