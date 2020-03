Calciomercato Napoli, si complica il rinnovo di Milik

Il calcio è fermo per l’emergenza coronavirus, ma il Napoli pensa anche al futuro e a cosa potrà accadere. Tra le diverse cose si lavora al rinnovo di Arkadiusz Milik e filtrano delle notizie.

In questo caos, si intravedono nuove linee di austerità. Gli ingaggi saranno più contenuti. Da ridiscutere o limare l’accordo con Mertens, improbabile il rinnovo di Milik per una grana con Nike, stesso sponsor della nazionale polacca, possibile con Zielinski. Il futuro dovrà recuperare etica e buonsenso. Le parcelle plurimilionarie ai mediatori portano il calcio ad implorare aiuti in nome del virus. Brutta scena. Con tanti club in affanno, l’esemplare bilancio solido legittima De Laurentiis a tentare una difficile rivoluzione.

Fonte Repubblica.

