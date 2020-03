Ecclestone consiglia Hamilton: “Non andare alla Ferrari, parlano alle spalle”

“Se fossi Hamilton, rinnoverei con la Mercedes”. Parola dell’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone nel corso di una lunga intervista al quotidiano britannico Daily Mail. Il riferimento è ad un possibile passaggio del campione del mondo alla Ferrari, trasferimento che Ecclestone sconsiglia vivamente. “Un passaggio alla Ferrari non funzionerebbe, perché loro sono italiani. – ha sottolineato l’ex numero uno del Circus – Questo significa che dovrebbe imparare la loro lingua, in modo da sapere cosa dicono alle sue spalle, tanto per cominciare. Il problema con tutti gli italiani è che non vogliono litigare, non vogliono avere discussioni con nessuno. Invece di riprendere qualcuno che non sta facendo un buon lavoro e parlargli chiaramente, dicono ‘Andiamo a cena, e parliamone. Siamo amici’”. Ancora su Hamilton, Ecclestone ha evidenziato: “Sta cercando di capire cosa fare quando smetterà di correre. Moda, musica e tutto il resto. Penso che Lewis non sia sicuro di sé nella vita, e ciò si estende anche alla sua guida, quando chiede il tempo del compagno di squadra o di un pilota della Ferrari”.