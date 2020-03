Mercato Napoli, interesse per Baptiste Santamaria

Il club azzurro segue il “Kanté bianco”

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il Napoli starebbe seguendo con estremo interesse Baptiste Santamaria dell’Angers. Mezz’ala di centrocampo classe ’95, è stato tra le rivelazioni del campionato francese tanto da essere soprannominato il “Kanté bianco” per le sue caratteristiche da ruba palloni. Quest’anno ha totalizzato 28 presenze con 1 gol all’attivo ed è seguito da alcuni club Italiani ed esteri. Il Napoli avrebbe intravisto in lui, l’ideale sostituto di Allan che viene dato come partente a fine stagione. La valutazione del talento francese si aggira intorno ai 10 milioni, e per questo è un profilo che la società azzurra segue con attenzione in quanto rientra perfettamente nei parametri economici della società. Al momento esiste solo un timido interesse e non una trattativa vera e propria, ma Giuntoli rimane vigile e potrebbe preparare l’assalto in estate.

