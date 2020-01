Napoli, ancora out Mertens e Allan: saltano la Juventus

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per il Napoli di Gennaro Gattuso. Il tecnico dei partenopei infatti dovrà fare a meno anche nella sfida di domenica sera contro la Juventus di Mertens e Allan.

Il primo non sta ancora bene fisicamente, le cure in Belgio non hanno sortito l’effetto sperato. Il centrocampista brasiliano invece è dovuto andare in Brasile per la nascita del figlio, senza però dimenticare un problema all’anca che lo tormenta da qualche settimana.

Chiaramente entrambi all’ombra di incombenti voci di mercato, il Monaco per uno e l’Inter per l’altro.

