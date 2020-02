Napoli, Carmine Martino: “Koulibaly non all’altezza. Milik? Farei giocare lui col Brescia e Mertens col Barcelona”

Carmine Martino, radiocronista delle gare del Napoli, ha parlato sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli del momento degli azzurri: “La coppia Maksimovic Manolas dà sicurezza, si proverà a non far rimpiangere Koulibaly. Dobbiamo essere realisti, al di là del nome non è stato all’altezza delle sue potenzialità. Non è un caso che con il serbo ed il greco il Napoli non abbia preso nessun gol nelle ultime due gare.

Gara di domani? Se il Napoli dovesse fornire un’ottima prestazione a Brescia crescerebbe anche l’entusiasmo per martedì, una sconfitta rimetterebbe tutto in discussione. Venerdì sera sarà durissima perché un briciolo di speranza il Brescia la avrebbe solo battendo il Napoli. Ci sono state defezioni, certo è che è arrivato un allenatore che definisco fastidioso per gli avversari, se n’è resa conto anche la Juve che con l’uomo in più ha penato domenica scorsa. Ci vorrà la migliore squadra per uscire indenni dal Rigamonti, c’è poco da fare.

Elmas-Insigne? Bel ballottaggio, chissà che non ci sia di nuovo una staffetta, il macedone ha fatto bene a sinistra, per il Barcellona è scontata la titolarità di Insigne. A Brescia sarebbe utile inserire Elmas per non far perdere a Lorenzo quel furore agonistico che tanto servirebbe in Champions. Mertens-Milik? Metterei Milik col Brescia per poi lanciare Mertens contro il Barcellona”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fedele su Gattuso:”Cambio modulo sbagliato, Demme non doveva uscire”

Modugno:”Il calcio del Napoli più efficace in trasferta”

Calciomercato – Napoli, l’idea Jeremie Boga è concreta

Gattuso:”Dobbiamo arrivare ai 40 punti. Mertens? Fenomeno”

Ultim’ora – Mertens e Napoli, c’è la volontà di rinnovare

Mario Giuffredi: “Hysaj tornerà presto in campo, Ancelotti lo stava massacrando”

Gattuso? Se vincesse la Coppa Italia si creerebbero i presupposti per una carriera alla Inzaghi

Iezzo: ”Gattuso? Forse è la prima volta che un allenatore dice in pubblico quello che pensa”

Allan escluso dalla trasferta di Cagliari: Alvino svela un retroscena!

Benevento, Vigorito: “Non potrei rifiutare una collaborazione con il Napoli. Ci ispiriamo al modello Atalanta”