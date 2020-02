Napoli, caso Koulibaly: altri problemi fisici, il senegalese non è più sereno

L’edizione odierna di Cronache di Napoli scrive su Koulibaly: Diventa un giallo, Kalidou Koulibaly. Ufficialmente frenato da problemi fisici, il senegalese oggi è finito ai margini del Napoli. Nell’ era Gattuso ha giocato appena una partita, quella disastrosa persa al San Paolo col Lecce. Poi, otto gare ai salterà non solo il Brescia ma anche la sfida di martedì col Barcellona in Champions.

E’ inquieto, il senegalese. Il suo valore di mercato è calato in maniera brusca, da 10 milioni a 70 o forse meno. Difficile, difficilissimo concentrarsi sul Napoli e sulle cose da fare in campo. Se n’ è accorto anche Rino Gattuso. In questo momento, il tecnico del Napoli non può fare sconti. Lo sa bene Allan, escluso a Cagliari per scarso impegno. Koulibaly è infortunato e di fatto fuori da due mesi. Molto difficile capire se e quando Kalidou potrà tornare in campo. Difficile soprattutto capire quando in campo potrà andarci il vero Koulibaly. Senza di lui, il Napoli ha fatto fatica.

