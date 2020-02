Brescia, con il Napoli out Torregrossa: al suo posto Donnarumma

Tonali e Joronem recuperano per la sfida di domani contro il Napoli. Non ce la farà Torregrossa, costretto a dare forfait. In attacco, al fianco di Balotelli, potrebbe tornare Donnarumma, dato che Ayè è squalificato, ma non è da escludere – rivela il Corriere dello Sport – che Diego Lopez possa pensare al doppio trequartista schierando contemporaneamente sia Zmrhal che Skrabb alle spalle dell’attaccante con la 45 sulle spalle.