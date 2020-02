Napoli, De Laurentiis ha deciso: riconfermerà Gattuso

L’edizione odierna de “Il Mattino” scrive del rapporto stretto di collaborazione tra De Laurentiis e Gattuso. C’è un filo diretto tra il presidente De Laurentiis e Gattuso: tanti messaggi e qualche telefonata. Domenica, dopo il blitz a Cagliari, i complimenti per la riscossa anche in campionato (la sconfitta con il Lecce aveva lasciato stupito anche il numero uno del club azzurro).

Così come era già accaduto mercoledì sera, dopo l’1-0 in Coppa Italia. Il patron è assai turbato dall’andamento di questa stagione: ha scelto Gattuso anche per guidare il Napoli il prossimo anno ed è normale, visto sotto il punto di vista presidenziale, provare a far sentire la sua vicinanza con quotidiane telefonate.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fedele su Gattuso:”Cambio modulo sbagliato, Demme non doveva uscire”

Modugno:”Il calcio del Napoli più efficace in trasferta”

Calciomercato – Napoli, l’idea Jeremie Boga è concreta

Gattuso:”Dobbiamo arrivare ai 40 punti. Mertens? Fenomeno”

Ultim’ora – Mertens e Napoli, c’è la volontà di rinnovare

Mario Giuffredi: “Hysaj tornerà presto in campo, Ancelotti lo stava massacrando”

Gattuso? Se vincesse la Coppa Italia si creerebbero i presupposti per una carriera alla Inzaghi

Iezzo: ”Gattuso? Forse è la prima volta che un allenatore dice in pubblico quello che pensa”

Allan escluso dalla trasferta di Cagliari: Alvino svela un retroscena!

Benevento, Vigorito: “Non potrei rifiutare una collaborazione con il Napoli. Ci ispiriamo al modello Atalanta”