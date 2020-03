Napoli, De Laurentiis vuole evitare la quarantena: ecco il suo piano di lavoro

Napoli, De Laurentiis vuole evitare la quarantena: ecco il suo piano

Una autentica sosta forzata quella a cui è costretto tutto il mondo dle calcio a causa del Coronavirus che sta mettendo letteralmente in ginocchio l’economia mondiale. In attesa della ripresa, se ci sarà, della Serie A, Aurelio De Laurentiis, come riportato dall’edizione oggi in edicola del “Corriere del Mezzogiorno“, ha dato ordine ai calciatori di restare a Napoli e di non spostarsi dal capoluogo campano, men che meno per raggiungere i propri Paesi d’origine.

Ferma la sua posizione: “Che tutti restino a casa!”Questa sosta forzata, infatti, secondo la lettura del patron azzurro, non rappresenta un periodo di vacanza, il campionato potrebbe anche ripartire e per il numero uno del Napoli sarebbe una forzatura ulteriore avere poi giocatori da sottoporre a periodi di quarantena. Intanto i calciatori continuano a lavorare da casa con allenamenti personalizzati finalizzati a conservare la condizione atletica in vista di un ipotetico ritorno in campo fissato, allo stato attuale delle cose, per maggio.

NAPOLI CLICCA QUI

Rrahmani:”Da Luglio sarò del Napoli, ma non so cosa succedrà”

Chiariello su ADL:”Un presidente maturo, fondamentale la sua esperienza”

Tonelli, padre, racconta l’emergenza Coronavirus da medico e da genitore

Lecce, Sticchi Damiani: “Ecco un piano per salvare il calcio dai danni economici”

Amazon – Si studia l’offerta per trasmettere il calcio italiano

Mauro:”Playoff? Spettacolo, ipotesi che mi piace”

L’ipocrisia di Cellino e Ferrero. De Laurentiis mette a disposizione la sua esperienza imprenditoriale

Coronavirus, l’Inter considera conclusa la stagione di Serie A!

Everton, parte l’assalto ad Allan. Richiesto da Ancelotti

Il Cagliari cerca un centrale, il sogno è Maksimovic

Serie A, i club vogliono il taglio degli stipendi

Lettera di De Luca al Governo: “Sud abbandonato: senza aiuti, non ci resta che contare i morti!”

CONTENUTI EXTRA

Drone dei Carabinieri su Scampia

Laureati Medicina, siamo con malati