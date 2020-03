Calciomercato Napoli, addio a Koulibaly: derby di Manchester per lui, le cifre

Il campionato è fermo a causa dell’allarme Coronavirus ma lo stesso non si può dire a proposito del mercato che va avanti e che vede tra i grandi protagonisti, ancora una volta, Kalidou Koulibaly. Stando a quanto riportato dall’edizione di oggi del quotidiano “Repubblica“, infatti, sono poche le speranze per il senegalese di restare all’ombra del Vesuvio dal momento che per lui è in corso un autentico derby di mercato tra le due realtà di Manchester ed il conto alla rovescia verso il suo addio è già iniziato.

Sia il City che lo United sono da tempo sulle sue tracce ed ora bisogna solo vedere, a quanto pare, chi delle due squadre la spunterà. Stavolta, infatti, come si legge sul noto quotidiano, De Laurentiis non si opporrà al suo addio se dovesse arrivare una offerta all’altezza delle sue aspettative. Arrivato dal Genk nel 2014 per 8,5 milioni di euro, potrebbe ora permettere agli azzurri di mettere a bilancio una plusvalenza spaventosa, considerando che, a quanto pare, il Manchester United è disposto a mettere sul piatto ben 85 milioni di euro.

