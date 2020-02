Napoli, infortunio per Hysaj: le sue condizioni

Non arrivano buone notizie per il Napoli che perde un’altra pedina importante nel proprio scacchiere. Ieri, nella partita di Cagliari, si è infatti fermato anche Elseid Hysaj per l’ennesimo problema fisico della stagione (per i calciatori azzurri). Ecco le sue condizioni spiegate in un comunicato ufficiale della società partenopea.

Il comunicato del Napoli

“Elseid Hysaj, sostituito per infortunio nel finale di Cagliari-Napoli, ha riportato una distorsione al ginocchio destro. Le condizioni del difensore azzurro saranno ulteriormente valutate domani alla ripresa degli allenamenti”.

