Napoli, non lasciarti distrarre,Toro e Inter più importanti del Barca. Rimandare Juve-Inter? Gaffe senza precedenti

Barbano: rinviare Juve – Inter è una gaffe senza precedenti che peserà sulle spalle di chi ha preso questa decisione. Ci vuole coerenza nelle decisioni. Nella Lega Calcio la democrazia non è ancora arrivata

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare di Napoli – Torino di questa sera al San Paolo e del rinvio di Juventus – Inter.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net:

Chiariello: “Si doveva giocare a porte chiuse contro la Juventus, qualcuno deve spiegarcela questa decisione, perché così com’è fa schifo”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “La finale di Coppa Italia viene spostata al 20 Maggio, ma al 18 Maggio sarebbe dovuto essere consegnato l’impianto per gli europei. Sono state rimandate cinque partite e ciò falsa il campionato. L’Inter a Maggio quante partite dovrà giocare? Si tirerà fuori dall’Europa League volutamente, altrimenti ci sarà un ingolfamento pazzesco? Questa decisione danneggia anche al Napoli, perché invece di presentarsi al San Paolo stanca, arriverà riposata con la pratica scudetto tutta da giocare. Se dovessero decidere di giocare a porte chiuse, l’Inter può giocare senza che il Napoli abbia il proprio pubblico. Qualcuno ha detto “Veramente pensate che al Napoli sia veramente concesso di arrivare all’Olimpico dopo quello che accadde a Ciro Esposito”? Si doveva giocare a porte chiuse contro la Juventus, qualcuno deve spiegarcela questa decisione, perché così com’è fa schifo”.

Telese: “Questo virus è più pericoloso in una metropolitana sotto terra al chiuso, che in uno stadio, rasentiamo il ridicolo”

Luca Telese, giornalista: “Questo virus è più pericoloso in una metropolitana sotto terra al chiuso, che in uno stadio: rasentiamo il ridicolo. E’ l’ennesima follia. Vedo che c’è un po’ di speculazione e qualcuno usa questo pretesto. Bisogna capire cosa pensano i protagonisti, una squadra in forma può pensare che questo sia un danno. La Lazio gioca quindi è un vantaggio enorme, i punti ipotetici, quelli che hai in testa, non sono concreti. Consigliere di Pavia? Bisogna chiedere scusa e basta, non è la fine del mondo. “.

Barbano: “Rimandare Juve-Inter? Una gaffe senza precedenti che peserà sulle spalle di chi ha preso questa decisione”

Alessandro Barbano, vice direttore Corriere dello Sport: “Marotta ha ragione da vendere: dopo aver protestato contro l’assurda decisione del governo, quella di vietare la presenza sugli spalti in uno spazio pubblico all’aperto, con tanti luoghi chiusi aperti, è stato il calcio a decidere, non il governo. Giocare Juve-Inter non sarebbe stato conveniente, ma se il contagio continua non hai più date. Una misura irragionevole, ad sociedadem. Inter fortemente danneggiata, si doveva regolarmente giocare a porte chiuse. E’ una gaffe senza precedenti che peserà sulle spalle di chi ha preso questa decisione. Ci vuole coerenza nelle decisioni. Nella Lega Calcio la democrazia non è ancora arrivata, ma anche il Paese ha dato prova della stessa inadeguatezza. Napoli-Torino? E’ un altro Napoli, completamente reimpostato da Gattuso. Quando devono far gioco con squadre diverse scoprono debolezze maggiori. Ci sono alcuni giocatori che fanno parte del patrimonio di questa squadra come Koulibaly, Meret, letteralmente emarginati, non so con quale vantaggio della società”.

Jacomuzzi: “Se il Napoli vuole lo Scudetto, deve fare un’altra campagna acquisti: terrei Mertens. Gattuso sta ottenendo risultati, resterà”

Carlo Jacomuzzi, osservatore Everton: “All’Everton c’è un direttore generale che ha comprato Lozano e portato al PSV, sanno benissimo loro cosa fare. In Germania ci sono bei giocatori, per sostituire uno come Koulibaly c’è da guardare lì, ma bisogna capire quale vuole essere il futuro del Napoli. Uno come Albiol? E’ difficile. Se cerchiamo la qualità di Albiol è difficile, bisogna andare a vedere nelle grandi squadra ma giocatori del genere non li vendono. Spazi ridotti al Napoli? Se non si spendono grandi cifre, prendendo grandi giocatori, la concorrenza ci sarà. Gattuso sta mettendo in evidenza le caratteristiche di alcuni giocatori, ma non si arriva ai livelli di Inter e Juventus. Bisogna prendere giocatori d’esperienza, capaci di giocare a certi livelli. Milik ha avuto due annate disastrose per colpa del ginocchio, ma sta mettendo in campo ottime qualità da realizzatore. Petagna? E’ un giocatore valido, ma non è da un Napoli che deve vincere lo scudetto. L’Atalanta ce l’aveva per fare un salto di qualità, l’ha mandato via ed ha preso Zapata. Mertens? Con l’esperienza che può dare in un gruppo, bisogna trattenerlo. Anche se non fa 40/50 partite all’anno, nel gruppo fa la differenza. Meret in secondo piano? E’ l’allenatore a deciderlo. Gattuso resterà? Se continua così, certo. Sta prendendo uno spogliatoio a pezzi e lo sta ricompattando, ottenendo anche risultati”.

Scwhoch: “Napoli-Torino? L’una è in risalita, l’altra non ancora. Milik o Belotti? Dico Belotti, suda sempre la maglia”

Stefan Scwoch, ex Torino-Napoli: “A Napoli ho vissuto la parentesi più al Sud ed anche quella più bella. Napoli-Torino? A Napoli Gattuso aveva bisogno di tempo per poter porre rimedio alla situazione che si era creata, in parte di testa e in parte fisica. Il Torino ha un piede più lungo, non ha i valori del Napoli, ma comunque importanti. Il Napoli ha fatto una prestazione più che positiva col Barcellona, sono partite che ti danno tanta adrenalina. Per quanto riguarda il Toro, non ritengo sia colpa di Longo la situazione. Milik o Belotti? Se dovessi scegliere, per come la vedo io, potrebbe esserci più Belotti. Sono due giocatori che possono giocare insieme, Belotti potrebbe far bene a Napoli. Suda sempre la maglia, non molla mai, è sempre l’ultimo ad arrendersi ed è ciò che fa un giocatore, un capitano”.

Chiariello: “Decisioni delle ultime ore assurde. Napoli, non lasciarti distrarre,Torino e Inter più importanti di Barcellona”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli : “Siamo tutti distratti dalle decisioni delle.ultime ore. Non far giocare Juventus-Inter, ma Juventus-Milan sì, con il solo accesso ai piemontesi, mi sembra assurdo. Nel frattempo c’è Napoli-Torino e il Napoli deve dimostrare maturità. Questa partita è quella con l’Inter sono più importanti di quelle col Barcellona”.

