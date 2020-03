Napoli, stop agli allenamenti se salta la Champions: “Ora cautelatevi”, l’appello di Gattuso

E’ stato l’ultimo a lasciare Castel Volturno. Perchè è l’allenatore ma soprattutto perchè Gattuso si sente il leader del Napoli. Ne parla l’edizione odierna di Cronache di Napoli.

Gattuso ha completato prima il suo lavoro e poi per ultimo ha lasciato il quartier generale del Napoli dopo l’allenamento del mattino. Per oggi, il tecnico ha concesso un giorno di riposo ma il futu- ro è tutto da scrivere. Se, com’è probabile, il match di merco- ledì in Champions League a Barcellona salterà, il Napoli seguirà l’esempio degli altri club di serie A. Dunque stop agli allenamenti sino al 3 aprile in attesa di capire cosa succe- derà. Mi raccomando ragazzi, adesso cautelatevi”: così, dopo aver salutato i calciatori col tocco del gomito, il saluto alternativo al tempo del Corona- virus, Gattuso se n’è andato. Il contatto con la squadra, grazie soprattutto alla chat interna su Whatsapp, resta costante, ma l’incertezza regna sovrana.

