Ospina: “Vogliamo arrivare fino in fondo” – VIDEO

In mixed zone il portiere azzurro David Ospina ha risposto al alcune domande del nostro inviato a San Siro Vincenzo Vitiello.

Ospina fa i complimenti ai compagni per questa importante vittoria.

E’ tornato il Napoli delle Coppe? Ci credete per la Coppa Italia?

“Sempre, la partita è aperta, dobbiamo giocare in casa. Sappiamo la qualità dell’Inter. Dobbiamo pensare alle partite che verranno, quando giocheremo di nuovo contro l’Inter li affronteremo come abbiamo fatto oggi”

La squadra è stata molto compatta. Ha lavorato poco stasera

“Tutta la squadra ha fatto un bel lavoro, siamo stati uniti. Siamo contenti per com’è andata perchè l’Inter sta facendo molto bene”

Il video

