Padovan: “Gattuso non sarà mai come Inzagni, a meno che…”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista di Sky Sport: “Possiamo parlare di Gattuso come Simone Inzaghi? No, Inzaghi è da anni che porta la Lazio in alto in classifica ed a vincere coppe. Gattuso non lo ha ancora fatto. Se Gattuso vincesse la Coppa Italia allora si creerebbero i presupposti per una carriera “alla Simone Inzaghi”.

