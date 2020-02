Pauluzzi, l’Equipe: “Juve favorita a vincere la Champions. Vi spiego il perchè”

Pauluzzi: Il Lione dovrà impegnarsi anche nella Ligue 1 se vuole conservare un posto in Europa. Il percorso è duro, anche perché il Lione è una delle poche squadre impegnate, oltre alla Champions e al Campionato, anche nella Coppa di Lega dove dovrà affrontare il PSG in finale, e anche nella Coppa di France

Valentin Pauluzzi, giornalista de l’Equipe, è intervenuto in diretta a “Donne nel Pallone – Speciale Bar Sandomingo”, condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport, per parlare della Juventus favorita -secondo il suo parere- per la conquista della Champions League e di altro.

Queste le parole di Paoluzzi:

SU BORUSSIA DORTMUNS – PSG

”Borussia Dortmund-Paris Saint Germain? Non mi aspettavo la sconfitta del PSG in Champions, il colpevole principale credo sia di Mister Tuchel, in Francia la vediamo così. Ha cambiato modulo così all’improvviso. Lui giocava col 4-4-2 e procedeva bene. Giocando con questo 3-4-3 a quindici minuti dalla fine e sotto di un gol, poteva inserire Icardi o Cavani e, invece, non lo ha fatto. L’atmosfera è comunque incandescente, il rapporto tra squadra, società e tifosi non è idilliaco”.

PAULUZZI SU LIONE – JUVENTUS

”Lione-Juventus? Rudy Garcia, allenatore del Lione, ha confessato che arrivare agli ottavi era già un grande risultato. Sembra che il Lione non affronti la sfida con grande spirito –afferma Pauluzzi – In campionato, con l’arrivo di Garcia a stagione in corso sicuramente le cose sono migliorate vista anche l’esperienza del tecnico.

Nonostante questo, i risultati sono altalenanti, lo stesso campionato è piuttosto strano quest’anno: se vinci due partite stai alle vette, ne perdi due e scendi oltre la metà classifica”.

PER PAULUZZI JUVE FAVORITA PER LA CONQUISTA DELLA CHAMPIONS LEAGUE

”Il Lione dovrà impegnarsi anche nella Ligue 1 se vuole conservare un posto in Europa. Il percorso è duro, anche perché il Lione è una delle poche squadre impegnate, oltre alla Champions e al Campionato, anche nella Coppa di Lega dove dovrà affrontare il PSG in finale, e anche nella Coppa di France, sempre con il PSG in semifinale. Alla luce di tutto questo, penso, come Klopp, che la Juventus sia la favorita’‘. Conclude Pauluzzi.

