Napoli, recuperati Allan e Hysaj: ancora out Koulibaly

L’edizione odierna di Tuttosport riferisce alcuni aggiornamenti in vista del big match tra Napoli e Barcellona. Ora, però, la squadra di Gattuso dovrà superarsi al San Paolo, martedì contro il Barcellona nell’andata dei quarti di Champions. Ieri i catalani hanno battuto l’Eibar in Liga per 5-0, con 4 gol di Messi ed una rete di Arthur.

Un avvertimento utile per non perdere l’umiltà di fronte ad un extraterrestre che il San Paolo strapieno spera di riuscire a stregare. Di rientro da Brescia il Napoli ha ricominciato ad allenarsi con il classico lavoro di scarico post-partita, mentre oggi si terrà una seduta tattica specifica per il Barcellona. Gattuso potrà recuperare a pieno sia Allan sia Hysaj, mentre per Koulibaly si preferisce non rischiare e rimandare il rientro tra 10 giorni.

