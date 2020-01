Plastino sugli episodi di Napoli-Lazio e sulla grande prova di Demme!

Plastino su Demme: davvero molto efficace. Mi è piaciuto tanto. E’ preziosissimo, agli azzurri serviva come il pane un giocatore come lui capace di mettere ordine e dettare i tempi

Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva, ha commentato la gara di Coppa Italia che si è disputatata ieri sera al San Paolo tra il Napoli e la Lazio. Il giornalista si è soffermato anche sul match disputato da Demme, neo acquisto del club azzurro.

Queste le sue parole:

SUL PRIMO TEMPO DI NAPOLI – LAZIO

“E’ successo di tutto. Sottolineo la scarsa forma dell’arbitro, oggi non mi è sembrato all’altezza del suo compito e della sua fama”.

PLASTINO SULL’ESPULSIONE DI HYSAJ

“Il fallo di Hysaj su Immobile era da giallo, ma prima ci sono stati altri episodi che hanno contribuito a rendere molto tesa la partita”.

SULL’ESPULSIONE DI LUCAS LEIVA

“E’ un danno nei confronti della Lazio, ma prima ce ne sono stati altri che hanno colpito il Napoli. Lo sottolineo alla stessa maniera”.

PLASTINO SUL SECONDO TEMPO DI NAPOLI – LAZIO

“La Lazio è andata in forcing, mentre il Napoli è stato quasi obbligato ad avere il braccino corto”.

SU DEMME

“Davvero molto efficace. Mi è piaciuto tanto. E’ preziosissimo, agli azzurri serviva come il pane un giocatore come lui capace di mettere ordine e dettare i tempi. E’ molto preciso nei passaggi, per me è il migliore in campo nel Napoli. Sembra che sia alla centesima partita in maglia azzurra”.

SUL MIGLIORE TRA LE FILA DELLA LAZIO

“Nonostante il rigore sbagliato, per volontà, impegno e presenza in ogni azione d’attacco, sottolineo la prova di Immobile”.

SU CALLEJON

“Il suo calo, secondo me, ha motivazione principalmente tattica. Col 4-4-2 è venuto meno il suo contributo sotto porta sull’asse con Insigne. Poi in certe situazioni è stato meno bravo rispetto alle passate stagioni”. Conclude Plastino.

