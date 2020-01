Sky – Le ultime di formazione Napoli: Meret dal 1′, dubbio a centrocampo

Sky, probabile formazione Napoli

Napoli e Juventus, mancano poche ore al fischio d’inizio e per Gattuso ci sono ancora vari dubbi, a tale proposito ecco quanto la redazione di Sky riferisce sulle ultime di formazione del Napoli: la gastroenterite ha messo ko David Ospina e il portiere colombiano lascerà il posto a Alex Meret. L’allenatore calabrese si porterà dietro fino alla fine il dubbio sul centrocampo: due i posti assegnati con Zielinski e Demme, ma Fabián e Lobotka si giocano l’ultima maglia. Meno difficoltà in difesa: Hysaj e Mario Rui sugli esterni, Manolas e Di Lorenzo al centro. In attacco ci saranno il capitano Insigne, Milik e Callejon ritenuti intoccabili.

Questa la probabile formazione del Napoli:

Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

