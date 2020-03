“Virus alla conquista del Sud”, l’Ordine dei Giornalisti deferisce ‘Libero’ per il vergognoso titolo

Ha fatto molto discutere, e non è la prima volta, il titolo di Libero, il quotidiano, che ha scritto ieri: “Virus alla conquista del Sud, l’infezione crea l’Unità D’Italia”. Un titolo vergognoso e inaccettabile per contenuti e in un momento storico così complesso per il nostro paese. Tante le segnalazioni giunte all’Ordine Nazionale dei Giornalisti che ha annunciato: “Il comitato esecutivo dell’Ordine dei Giornalisti ha deferito al Consiglio di Disciplina lombardo il giornale Libero per il titolo di prima pagina di oggi esprimendo “distanza e dissenso per una reiterata scelta redazionale su temi di grande rilevanza sociale”.