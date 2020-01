Castelvolturno, il report del Napoli – Infortunio per Karnezis, ancora a parte Koulibaly

Castelvolturno – Gli azzurri preparano l’ottavo di finale di Coppa Italia che li vedrà impegnati contro il Perugia di Cosmi

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Perugia per l’ottavo di finale di Coppa Italia in programma domani al San Paolo alle ore 15. Allenamento sul campo 2 per la squadra che ha svolto una prima fase di attivazione. Successivamente esercizi di posizione e lavoro finalizzato alla velocità. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Terapie per Maksimovic, lavoro personalizzato per Ghoulam e allenamento in palestra per Koulibaly.

Palestra anche per Karnezis che ha subìto un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l’allenamento di ieri.

