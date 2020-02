Chiariello: “Siate seri, basta chiamare Adl ‘pappone'”

Chiariello invita la tifoseria a sottoporsi all’autocritica:

“E’ il momento che il popolo napoletano faccia un po’ di autocritica. Accuso quei tifosotti che inneggiano all’Atalanta. Fino a ieri Koulibaly era il salvatore della patria, oggi gli inveite contro. Sia lui che Allan sono inesistenti in questa stagione, ma cosa avreste detto se De Laurentiis li avesse venduti la scorsa estate? Quando i calciatori sono contro voglia meglio monetizzare ma poi si diventa pappone. Borussia ed Atletico sono dei modelli ma nei top club si arriva per scrivere la storia. Noi non siamo nè l’Atalanta nè l’Udinese, siate seri, smettete di chiamarlo pappone, il calcio è un’altra cosa”.