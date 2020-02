Condò: “Napoli più pericoloso del Barcellona”

Secondo Condò, che non condanna del tutto la strategia, ci sono circostanze in cui è meglio la palla lunga:

“Anziché correre dei rischi, avrei provato ogni tanto il lancio lungo, evitando di giocare dal basso. Maggiormente con un attaccante come Milik in campo. Nel corso del primo tempo il Napoli si è trovato schiacciato in area anche per 5-6 minuti. Di contro quando si è proposto in avanti si è reso più pericoloso del Barcellona.