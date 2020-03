Coronavirus, Gattuso cuore d’oro: donata un’ambulanza al comune di Corigliano

Il tecnico del Napoli Gattuso secondo quanto riferisce l’edizione odierna di La Repubblica si è reso infatti protagonista di tre iniziative di beneficenza dalla sua “quarantena” della casa di Posillipo, dove sta passando queste difficili settimane in compagnia della moglie, dei suoi figli piccoli e dei due cani che completano la famiglia, dopo avere deciso di restare in città. L’ex campione del mondo lo ha fatto col decisivo contributo all’acquisto di un’ambulanza attrezzata per il Comune di Corigliano e Rossano, dove è nato 42 anni fa nella frazione marina di Schiavonea: qui vive ancora la sua famiglia.

Il Comune di Corigliano e Rossano (quasi 80.000 abitanti, governati dal sindaco Flavio Stasi) ha attivato un conto corrente bancario per la raccolta di fondi destinati alle imminenti necessità dell’emergenza sanitaria. L’urgenza era appunto una nuova ambulanza per il 118. Mancava qualche decina di migliaia di euro e Gattuso ha risposto all’appello della sua comunità. Un ulteriore suo contributo verrà destinato all’acquisto di tamponi.

L’ex centrocampista della Nazionale ha aderito prontamente all’iniziativa di Alex Del Piero e dei campioni del mondo del 2006, che stanno promuovendo attraverso il web e con grande successo una raccolta di fondi da mettere a disposizione della Croce Rossa Italiana, nella lotta contro il virus. Tutti possono contribuire e non poteva certo tirarsi indietro un combattente come Gattuso, che si è attivato per sostenere altre iniziative di beneficenza con la sua scuola calcio calabrese, la “ ASD Forza Ragazzi” di Corigliano. Il tecnico del Napoli sta facendo la sua parte egregiamente anche fuori dal campo, dunque, durante un esilio dal calcio giocato che, conoscendone il carattere, deve pesargli molto.

