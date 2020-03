Napoli, Callejon potrebbe continuare fino a fine stagione: anche a contratto scaduto

Napoli, Callejon fino a luglio: la situazione

José Callejon, esterno offensivo spagnolo della SSC Napoli, ha il contratto in scadenza al 30 giugno ma, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci delle novità in vista L’agente Quilon ha dato la disponibilità di Callejon per continuare anche a luglio, nonostante la scadenza del contratto, se questa stagione bloccata dall’emergenza si prolungasse oltre la scadenza naturale degli accordi. Un bel segnale nei confronti della tifoseria e di una città in cui José con la famiglia si sono sempre trovati bene.

A parte qualche volta Ancelotti per turnover, i tecnici che si sono succeduti in questi anni non hanno mai rinunciato allo spagnolo che non a caso è il recordman di presenze nelle ultime sette stagioni al Napoli: 336.

